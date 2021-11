VIMOUTIERS / Cisai-Saint-Aubin. Le Biches festival #2 dès le vendredi 30 juin à Cisai-Saint-Aubin

Après une première édition réussie, Biches Festival revient en grande forme à partir du vendredi 30 juin et jusqu'au dimanche 2 juillet 2017 à Cisai-Saint-Aubin (Orne). Situé à une heure de Paris (en train) et une heure de Caen (en voiture), le festival Normand accueille cette année une nouvelle troupe de Biches girls et de Biches boys:

Fishbach, Pépite, Requin Chagrin, French 79, Moutain Bike et bien d'autres. 3 jours de fête qui promettent de belles choses à Cisai-St-Aubin.

Margaux Rousset, co-organisatrice du festival au micro Tendance Ouest de Wilfried.

Le Biches Festival #2 revient dans l'Orne Impossible de lire le son.

Toutes les infos sur biches-festival.fr et sur la page Facebook, un événement Tendance Ouest.