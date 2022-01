Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mercredi 12 juillet

Ce mercredi 12 juillet 2017 participez à une initiation au skimboard. Le principe est simple : glisser en "aquaplanning" sur une planche au bord de l'eau. Il n'est pas nécessaire de savoir nager. Rendez-vous à la Cale du centre d'Agon Coutainville, au poste de secours. Réservations auprès du Bureau d'Information Touristique d'Agon-Coutainville.

Jusqu'au 30 août, transats, parasols et sable fin envahissent l'esplanade des Rives de l'Orne à Caen à l'occasion de Caen-Plage. Sur le concept de Paris-Plage, le centre commercial met une vraie plage à disposition des Caennais. De nombreuses animations et concerts au programme comme le duo Normand Daisy ce vendredi 14 juillet 2017 à partir de 18h. Plus d'infos sur la page Facebook les Rives de l'Orne.

Tout l'été le Haras National du Pin dans l'Orne vous accueille avec son nouveau spectacle équestre, ses expositions thématiques, ses animations variées et ses visites découvertes. Pour en savoir plus rendez-vous sur haras-national-du-pin.com.