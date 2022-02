Laval couverte à 100% par la fibre optique grâce à un co-investissement avec Orange

Laval et son agglomération seront totalement couverte par la fibre optique dans d?ici sept ans....L?agglomération lavalloise a signé une délégation de service public avec l?opérateur Orange hier mercredi.

La collectivité investira 9,8 millions d'euros, tandis que l'opérateur investira près de 20 millions d'euros.

Orange déploiera plus de 200 kilomètres de fibre et devra couvrir 80% de chacune des 20 communes de l'agglomération en 36 mois.

