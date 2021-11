Évreux. Formule 1 : fin de série pour le Normand Esteban Ocon

Toutes les bonnes choses ont une fin. C'est le bilan que peut tirer Esteban Ocon du premier Grand Prix de Monaco de sa jeune carrière. Le jeune pilote de Formule 1 originaire d'Évreux (Eure) partait avec un handicap ce dimanche 28 mai 2017 après s'être loupé en qualifications. Parti en 16e position sur un circuit urbain où il est pratiquement impossible de dépasser, le Normand n'a pas pu faire mieux qu'une 12e place en profitant de plusieurs abandons devant lui.

Premier échec

Cette petite contre-performance est un premier couac dans une saison jusque-là parfaite pour Esteban Ocon. Le Normand avait terminé toutes les courses dans les points et collait à son objectif très ambitieux de scorer à chaque course cette saison. Seule petite réjouissance de la course, Esteban Ocon a terminé pour la première fois cette saison devant son coéquipier chez Force India, Sergio Pérez.

