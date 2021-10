Évreux. F1 : le Normand Esteban Ocon dans les points malgré un nouvel accrochage avec son coéquipier

Il y a les bonnes habitudes, et il y a les mauvaises. Une nouvelle fois, Esteban Ocon a terminé dans le top 10 lors du Grand-Prix de Belgique ce dimanche 27 août 2017 et engrangé des points. Mais cette fois encore, malgré sa 9e place, la course du natif d'Évreux (Eure) est entachée par un nouvel accrochage avec son coéquipier chez Force India, le Mexicain Sergio Pérez.

Sur le circuit de Spa-Francorchamps, c'est cette fois le Mexicain qui a fermé la porte à son jeune coéquipier pour l'empêcher de le dépasser. Une action litigieuse qui pourrait pousser le directeur de l'écurie à interdire à ses deux pilotes de se dépasser en course jusqu'à la fin de la saison.

