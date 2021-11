Caen. Législatives 2017, Calvados, 1ere circonscription : Jean-Michel Sady, Alliance écologiste indépendante

Jean-Michel Sady, bibliothécaire de 53 ans, vit et travaille à Caen. Il a grandi en politique avec le PSU (Parti socialiste unifié) de Michel Rocard. Il se présente dans la 1ere circonscription du Calvados pour l'Alliance écologiste unifiée, mouvement co-fondé en 2009, notamment par Francis Lalanne. Président du MSEA (Mouvement Socialiste Ecologiste et Autogestionnaire), Jean-Michel Sady a déjà été candidat en 2002, 2007 et 2012, alternativement à Caen-Ouest ou dans le Bessin.