Le-Havre. 500 ans du Havre : début des festivités ce week-end

La fête débutera sur les hauteurs du Havre (Seine-Maritime), samedi 26 mai 2017, sur la promenade du Pré Fleuri dans le quartier de Caucriauville. A partir de 11h, les visiteurs vont profiter de l'oeuvre Golden Cubes. Une installation urbaine imaginée par Fanny Bouyagui. Des containers recouverts d'or se transforment en salle de photographie. Durant tout l'événement Un été au Havre, l'oeuvre va réaliser des milliers de portraits de havraises et de havrais. Un peu plus loin, ce samedi, un arbre à souhaits va accueillir des messages d'amour, à vous de vous exprimer.

La journée sur la promenade du Pré Fleurie sera ponctuée par le son de Dj's et la prestation de performeurs. Le public profitera également d'un Food trucks.

Les Golden Cubes de @fannybouyagui & @ArtPointM se préparent à vous recevoir

RDV samedi 11h-18h à #Caucriauville pour un selfie #ClicClac ! pic.twitter.com/kvlv03Yq8j — Un Été au Havre (@UnEteauHavre) May 25, 2017

La Magnifik Parade entre l'Hôtel de ville et la plage

En fin d'après-midi, le public est invité à rejoindre l'Hôtel de ville dès 18h30, pour la Magnifik Parade. Un défilé entre la mairie et la plage avec plus de 200 figurants (des havrais costumés). Un grand show organisé par la compagnie Art Point M et animé entre autre par la chanteuse d'opéra Séverine Gaymay. La ville du Havre attend pour cet événement environ 20 000 personnes.

• A Lire aussi : 500 ans du Havre : comment bien profiter du lancement des festivités



Soirée très musicale

Pour clôturer ce week-end d'inauguration, des concerts seront proposés sur la plage dès 20h30 (samedi) avec Electro Bamako, Catherine Ringer et La Femme.

Pour les plus fêtards, la salle de spectacle Le Tetris accueillera Une nuit au Havre, de 23h à 6h. Le festival Nord art musique électronique (le NAME) prend ses quartiers d'été dans la Cité Océane. Au menu, une quinzaine d'artistes et deux scènes. La première sera électro, la deuxième en forme de cabaret déglingué.

Le programme des 500 ans du Havre ici – L'entrée à la soirée au Tetris du samedi 27 mai 2017 est à 20 euros

A LIRE AUSSI.

Le Havre : 500 ans en toute sécurité

Devenez bénévoles pour l'ouverture des 500 ans du Havre