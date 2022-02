10 ans après: L'ancien PDG de Moulinex devant la justice

Dix ans après, l'ancien PDG du groupe Moulinex-Brandt, Patrick Puy, est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour, abus de biens sociaux et présentation de faux bilan, après la faillite du groupe d'électroménager en 2001, qui avait provoqué le licenciement de 3 500 salariés dans les usines d?Alençon, Caen, Falaise et Bayeux.... Patrick Puy est soupçonné d'avoir puisé près de 83 millions d'euros entre décembre 2000 et août 2001 en faveur de Moulinex au préjudice de sa société Brandt. Deux commissaires aux comptes de Moulinex, sont également renvoyés devant la justice pour, complicité de présentation de faux bilan, et complicité de fourniture d'informations mensongères. L?ancien PDG du groupe Moulinex, Pierre Blayau, qui avait quitté l'entreprise en août 2000 avec une indemnité de 9 millions de francs, soit environ 1,37 million d'euros, a bénéficié d'un non lieu.

