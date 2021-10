Fécamp. Seine-Maritime : le Panier de la mer à Fécamp, une voie pour le retour à l'emploi

Le Panier de la mer est installé à la criée de Fécamp sur le quai Sadi Carnot. L'organisme géré par l'association Actif Insertion récupère les invendus de poissons à un prix très intéressant : entre 47 et 50 centimes le kilogramme quel que soit le produit. Il est ensuite transformé, surgelé et mis en paquet pour être mis à disposition de l'aide alimentaire, comme la Banque alimentaire ou les Restos du coeur.

12 salariés en insertion

A Fécamp, 12 salariés ont été embauchés en insertion pour intégrer le panier de la mer. Des personnes qui étaient au chômage, parfois titulaires du RSA, et qui avaient besoin de ce coup de pouce pour se rapprocher de l'emploi. Ils sont embauchés pour une durée de 2 ans maximum, à 26 heures par semaine pour 850 euros. "J'étais pâtissier avant. Le métier me plaît bien et c'est plus commode pour finir le mois", indique Yann, 46 ans, au RSA avant de rejoindre le Panier de la mer.

Bientôt un réseau de distribution local ?

Actif Insertion entend bien poursuivre le développement du Panier de la mer, en assurant directement la distribution en circuit court. "C'est la fédération nationale des paniers de la mer qui assure la distribution actuellement. Cela veut dire que notre production peut partir à Marseille. L'enjeu est de pouvoir assurer une distribution à l'échelle de la région Normandie". Actif insertion aurait pour cela besoin de deux camions frigorifiques, et n'a pas manqué de le faire savoir à Lynda Lahalle, conseillère régionale déléguée à l'économie sociale et solidaire, en visite sur le port de Fécamp, lundi 22 mai 2017. "Développer le local fait partie des critères qui peuvent intéresser la région. Cela demande un regard attentif", a indiqué l'élue.

Bonus audio : le reportage sur le panier de la mer de Fécamp

Panier de la mer Fécamp Impossible de lire le son.

