Fécamp. La pêche intensive inquiète la maire Marie-Agnès Poussier-Winsback

L'inquiétude est grande sur les côtes normandes. Les pêcheurs de Fécamp (Seine-Maritime) ne sont pas les premiers et les seuls à tirer la sonnette d'alarme. Deux énormes chalutiers croiseraient au large de leur zone de pêche. L'inquiétude qu'ils suscitent est relayée par Marie-Agnès Poussier-Winsback, la maire de la ville. Elle a écrit le mercredi 13 novembre 2019 à Didier Guillaume, le ministre de l'agriculture, pour le sensibiliser une nouvelle fois à la problématique de la pêche intensive.

Réviser la Politique commune des pêches

La maire de Fécamp indique qu'elle "ne doute pas que ces bâtiments de pêche soient dans leur droit, néanmoins, on a pu m'indiquer que le Margiris (Allemand) et le Annie Hillina (Hollandais) pourraient pêcher dans leurs chaluts plus de 200 tonnes de poissons en une seule journée. Aussi, au regard de l'immense inquiétude dont les pêcheurs fécampois m'ont fait part, je vous serais reconnaissante d'intervenir afin d'envisager une révision de la politique commune des pêches qui pourrait mettre en place des règles plus respectueuses des ressources humaines".

Marie-Agnès Poussier-Winsback n'est pas la première élue normande à s'inquiéter de cette problématique de la pêche intensive. Huit députés ont déjà écrit à Didier Guillaume : Bertrand Bouyx, député La République en marche (LREM) de la 5e circonscription du Calvados, Stéphane Travert, député LREM de la 3e circonscription de la Manche, Agnès Firmin Le Bodo, députée Union des démocrates, radicaux et libéraux de la 7e circonscription de Seine-Maritime, Sébastien Jumel, député Parti communiste français de la 6e circonscription de Seine-Maritime, Philippe Gosselin, député Les Républicains de la 1ère circonscription de la Manche, Xavier Batut, député LREM de la 10e circonscription de Seine-Maritime, Sonia Krimi, députée LREM de la 4e circonscription de la Manche et Bertrand Sorre, député LREM de la 2e circonscription de la Manche.

Le courrier de la mairie de Fécamp est une pression supplémentaire faite au ministre de l'agriculture pour "intervenir afin de proposer de nouvelles mesures pour une cohabitation raisonnable et durable".