Normandie. Navires-usines : huit députés normands interpellent Didier Guillaume

Ils étaient d'abord deux en mer de la Manche au début du mois d'octobre 2019. Un chalutier allemand (Le Annie Hillina) et un hollandais (Le Margiris) d'une capacité de pêche allant jusqu'à 250 tonnes de poissons par jour. Ils ont ensuite été rejoints par d'autres navires hollandais, ou senneurs, de 30 à 40 mètres de long, aperçus pour la première fois en Manche-Est. Et enfin, par l'Afrika, un autre chalutier hollandais de 126 mètres de long, aperçu le vendredi 25 octobre 2019, au large de Fécamp (Seine-Maritime) selon nos confrères du Courrier Cauchois et selon les informations publiées le lendemain par l'ONG Sea Shepherd sur sa page Facebook. Face à ce danger, économique pour la pêche artisanale et écologique, huit députés normands de différentes sensibilités politiques ont réagi le jeudi 24 octobre 2019. Ils ont cosigné une lettre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Didier Guillaume, pour lui demander de mettre en place davantage de réglementations.

"Techniques industrielles non raisonnées, impacts écologiques catastrophiques, mises en danger des ressources et des espèces : ces industries de la pêche, dont il est par ailleurs difficile d'identifier les commanditaires et responsables, doivent faire en toute urgence l'objet d'un contrôle plus strict", ont déclaré en chœur Bertrand Bouyx, député La République en marche (LREM) de la 5e circonscription du Calvados, Stéphane Travert, député LREM de la 3e circonscription de la Manche, Agnès Firmin Le Bodo, députée Union des démocrates, radicaux et libéraux de la 7e circonscription de Seine-Maritime, Sébastien Jumel, député Parti communiste français de la 6e circonscription de Seine-Maritime, Philippe Gosselin, député Les Républicains de la 1ère circonscription de la Manche, Xavier Batut, député LREM de la 10e circonscription de Seine-Maritime, Sonia Krimi, députée LREM de la 4e circonscription de la Manche et Bertrand Sorre, député LREM de la 2e circonscription de la Manche.

