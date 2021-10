Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole rate sa sortie

Libérés de toute pression de montée en Ligue 2, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) n'auront pas réussi à s'imposer lors de la 34ème et dernière journée du championnat de National sur la pelouse de Chambly. Score final 4-0.

Un score logique entre une équipe qui n'avait plus rien à jouer à part le titre de champion de National et une équipe receveuse qui pouvait encore espérer jouer la place de barragiste et qui aura donc joué le coup à fond avec des buts signés Lefaix, Rodrigo, Burel et Cuvier.

Le titre pour Châteauroux

C'est donc finalement Châteauroux qui remporte le titre grâce à son match nul contre les Herbiers 1-1 avec un point d'avance sur QRM. C'est le Paris FC qui s'empare de la 3ème place de barragiste.

Place maintenant à des vacances bien méritées pour les joueurs de Manu Da Costa, qui reprendront le chemin de l'entrainement le lundi 19 juin 2017 pour préparer une toute première saison historique en Domino's Ligue 2.

