Rouen. Législatives 2017, Seine-Maritime, 1re circonscription : Lionel Descamps, France Insoumise

Lionel Descamps, âgé de 34 ans, est enseignant en économie et sociologie. Sensible aux causes des écologistes, il a également participé aux mobilisations contre la loi travail et au mouvement Nuit Debout. En 2012, Lionel Descamps s'était présenté en tant que suppléant de Céline Brulin sur la 9e circonscription de Seine-Maritime sous la bannière du Front de gauche.

