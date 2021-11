Saint-Valery-en-Caux. Législatives 2017, Seine-Maritime, 10e circonscription : Frédéric Mazier, Debout la France (DLF)

Frédéric Mazier est né le 9 juin 1964 à Rouen (Seine-Maritime). Il est technicien principal coordinateur des manifestations sportives et culturelles à la ville de Rouen et réside désormais à Etaimpuis près de Tôtes (Seine-Maritime). En 2002 déjà, Frédéric Mazier est candidat aux législatives, à l'époque pour le Front national. Un parti qu'il quitte la même année. Il rejoindra l'UMP en 2006 et fera activement campagne pour Nicolas Sarkozy. En 2017, il rend sa carte Les Républicains, déçu par l'appel de François Fillon à voter Emmanuel Macron. C'est alors qu'il rejoint DLF pour saluer le ralliement de Nicolas Dupont Aignan à Marine le Pen.