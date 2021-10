Fleury-sur-Orne. Près de Caen, 1 800 logements vont sortir de terre dans un éco-quartier

Entre l'été 2017 et 2028, 1 800 logements vont voir le jour dans un éco-quartier. Les Hauts de l'Orne, à Fleury-sur-Orne (Calvados) deviennent concrets. Le projet porté par Caen la mer, Fleury-sur-Orne et Normandie Aménagement a été présenté vendredi 12 mai 2017.

Qualité de vie

Situé à l'intérieur du boulevard périphérique avec une surface de 90 hectares, cet éco-quartier va être doté, en plus des logements, de 15 hectares pour les espaces verts et de 2,5 pour la création d'étangs. La charte éco-quartier doit être signée. Elle est un gage de qualité de vie pour les futurs habitants et de préservation des ressources.