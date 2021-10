Hors Normandie. Le festival le Full à Louvigny samedi 20 mai

Niché dans un cadre magnifique, le festival met l'accent sur le jeu en acoustique et se veut convivial et familial.

6 artistes et groupes locaux et nationaux se produiront sur deux scènes (une extérieure et une intérieure) dès 18h.

PROGRAMMATION

> Tous en scène (pop/rock)

> Abat-Jour et Canapé (chanson brésilienne populaire)

> Mado et les frères Pinard (chanson swing, jazz manouche & oriental)

> Batlik (chanson guitare/voix)

> Métro Verlaine (pop sauvage)

> Not Scientists (punk rock/indie)

TARIFS

12€ en prévente (lefull.fr) - 15€ sur place

10€ pour les habitants de Louvigny (pour réserver: indiquez par mail, vos noms, prénom et adresse ainsi qu'un numéro de portable et le nombre de places à contact@lefull.fr).

Gratuit pour les moins de 12 ans et restauration sur place.

Cyril Savin au micro Tendance Ouest de Wilfried.