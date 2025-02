Manche. La fête est dans le pré : Agri-night, un week-end pour célébrer le monde agricole normand

Vendredi 7 et samedi 8 février, Saint-James (50), à quelques pas de la Bretagne, va devenir LE centre névralgique de l'agriculture… et de la fête ! Le week-end Agri-night débarque avec un programme qui va faire bouger les bottes, et pas que. Concerts, soirées dansantes et une bonne dose de surprises : l'agriculture n'a jamais été aussi fun.

Des concerts à couper le souffle

Au programme : les groupes Wazoo, Matafan et FL. Attendez-vous à des performances live à en secouer les salopettes en mode festival. C'est pas tous les jours qu'on assiste à un festival spécial monde agricole dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Danses, rires et solidarité

Mais ce n'est pas tout, Agri-night, c'est aussi des soirées dansantes où on ne compte pas les pas de danse ! Et bien sûr, on pense aux autres : une partie des bénéfices de l'événement sera reversée au Service de remplacement de la Manche. L'objectif ? Permettre à nos agriculteurs de se reposer un peu en leur offrant des journées de remplacement. Une façon bien sympa de soutenir cette communauté précieuse tout en passant un super moment.

Pourquoi on doit absolument être là ?

Parce qu'au-delà de l'aspect festif, Agri-night c'est une occasion unique de rencontrer d'autres passionnés d'agriculture, d'échanger sur nos réalités tout en se divertissant. Qui aurait cru que la culture agricole pouvait être aussi… festive ?

