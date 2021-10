Hors Normandie. Fast and Furious 8 , la saga sans Paul Walker

Aujourd'hui, je vous parle de Fast and Furious 8, avec Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham et Charlize Theron.

La franchise Fast and Furious est devenue au fil des ans un rendez-vous au cinéma. De film de bagnoles et de jolies filles, c'est devenu un blockbuster d'action boosté à l'adrénaline. Toujours plus fou et improbable, ce film nous montre une hackeuse diabolique, des Russes énervés, un sous-marin nucléaire armé et une course-poursuite dans les rues de New-York. Autant vous dire que ça déménage!

Je ne vous cache pas que cette saga est mon plaisir coupable. Je sais que les situations sont improbables et certains personnages sont des caricatures totales mais il y a de l'action comme j'aime. Le rythme de ces scènes est trépidant, il y a toujours la petite pointe d'humour pour l'accompagner et il y a souvent de l'originalité dans ces séquences. Non pas sur le scénario mais ces moments fous avec des voitures surpuissantes.

Dans ce nouvel opus, nous retrouvons les personnages que nous avons rencontrés au fil des précédents films. Il fait donc avoir vu ceux d'avant pour comprendre les relations qui existent entre chaque personnage de " La Famille ". Par contre, la méchante est nouvelle. C'est Charlize Théron qui l'incarne, et soyez prévenus dès maintenant de sa coupe de cheveux car cela m'a provoqué un choc: elle a des dreadlocks… Pour le reste, l'équipe va une nouvelle fois devoir sauver le monde avec des voitures.

Fast and furious 8 est un film qui a du punch et des grosses scènes d'action vitaminées. Un film où le scénario n'est pas incroyable mais qui vous fera passer un bon moment pour peu que vous recherchiez votre dose d'adrénaline. Un plaisir coupable qui remplit bien son rôle, actuellement au cinéma.

Film vu au cinémoviking de Saint Lô

A LIRE AUSSI.

La galaxie "Star Wars" en émoi avec la bande-annonce du dernier opus

Logan, un film sombre et violent