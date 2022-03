CINEMA Le chasseur et la reine des glaces, un spin-off plutôt qu'une suite

Je vous parle aujourd'hui du film « Le chasseur et la reine des glaces » avec Chris Hemsworth, Emily Blunt et Jessica Chastain.

Ce film reprend certains personnages de Blanche-Neige et le chasseur. Nous pourrions donc raisonnablement penser que c'est une suite. Comme je vous l'annonce dans le titre de cette critique, ce n'est pas le cas ! Vous allez revoir Chris Hemsworth alias le chasseur, mais Blanche-Neige n'est qu'évoqué et ne jouera aucun rôle dans ce film.

Cette fois, c'est le conte de la reine des glaces qui va être revisité, cédant sûrement aux sirènes de la très médiatique Reine des neiges de Disney. Par contre, ce n’est pas un film pour enfants, donc la Reine des Glaces est vraiment méchante, en mode....glaciale.

Vous allez en apprendre beaucoup sur le personnage de Chris Hemswort, le chasseur. Son origine est intéressante. Dans le rang des chasseurs, des soldats d'élite, se trouve aussi une « chasseresse » interprétée par Jessica Chastain. Son rôle est très surprenant, du moins à mes yeux. Je n'ai aps souvenir de l'avoir vu dans un rôle d'action, son personnage étant vraiment une experte du combat qui virevolte et assure un max ! En femme forte du film, vous avez aussi bien sûr la méchante reine des glaces interprétée par Emily Blunt. Et c'est là que ça devient drôle à mon goût car c'est plutôt elle la nouvelle coqueluche « badass » du moment, avec ses rôles marquants dans Edge of tomorrow avec Tom Cruise et Sicario par exemple.

Je trouve que les rôels de ces 2 femmes auraient très bien pu être inversés et on aurait sûrement eu quelque chose de très bon également.

Car les acteurs sont assez sympathiques, chacun dans leurs rôles. Et on el sait, talentueux. Chris Hemsworth, l'aventurier avec beaucoup d'humour, Jessica Chastain, femme fort et indépendante, Emily Blunt femme blessée froide et menaçante. Les autres membres de la troupe apportent un peu d'humour également. On s'attache à cette petite troupe !

L'histoire est assez basique, c'est vrai. Retrouver un objet maléfique avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Mais l'ensemble rend plutôt bien et nous permet de ne pas s'ennuyer. Et c'est tant mieux car à priori, d'autres histoires de contes pourraient être déclinés sous ce même format.

Le chasseur et la reine des glaces est une adaptation assez sympathique, qui fait son boulot proprement, à savoir nous divertir. Sans révolutionner le cin éma, vous ne serez pas déçus si vous avez aimé l'ambiance du film avec Blanche-Neige ou que vous êtes fans de cette belle brochette d'acteurs. C'est à voir en ce moment au cinéma.