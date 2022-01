Fast & Furious 7, un film fan-service

Je vous parle de la sortie événement de la semaine : Fast & Furious 7, le dernier film de Paul Walker.

Je vais être honnête, la franchise n'a pas toujours brillé par son scénario. Certains épisodes ont été mieux pourvus que d'autres à ce niveau là mais le 7ème n'en fait malheureusement pas partie.

Les bonnes recettes chères à la saga sont néanmoins au rendez-vous. Les scènes de pilotage sont toujours aussi bluffantes, il y a de la bagarre (beaucoup beaucoup!). Pas de sexisme pour la castagne, ça cogne aussi bien entre filles qu'entre mecs. Fin de la parenthèse égalité hommes-femmes car on ne compte plus le nombre de fesses féminines qui sont visibles dans le reste du film. A une époque, il faut se rappeler que c'était le cocktail « voitures tuning + bombasses » qui rameutait le public pour ce film.

Mais ce qui a fait son succès sur toutes ces années, c'est que Fast & Furious a su dépasser ça, et devenir un peu plus profond. Les notions d'amitié, de solidarité et loyauté sont venus enrichir tous ces échanges. On l'a particulièrement senti dans l'épisode précédent. Ce qui est dommage dans le 7, c'est que c'est devenu un peu trop caricatural. « La famille » fast & furious est plus souvent évoquée que montrée et c'est dommage.

Ce réalisateur, James Wan, plus habitué aux films d'horreur comme Saw ou The Conjuring doit aussi confondre film d'action avec tourbillon. La caméra n'en peut plus de tournoyer autour des personnages lors des dialogues. Attenton à la sortie de route!

Ce qu'il faudra retenir de cet épisode, ce sont les scènes de voiture ; notamment aux Emirats Arabes Unis. Les scènes de combats. Et à la toute fin, l'hommage vibrant à Paul Walker. On sait déjà qu'un 8ème et même un 9ème épisode verront le jour mais au moins, cette fin est tout à fait convenable si on ne veut plus continuer sans le personnage de BrianO'Conner.



Fast& Furious 7 est un film avant tout pour les fans. Difficile de comprendre les relations entre les personnages sans avoir vu au moins quelques précédents. Ceux qui voudraient prendre le wagon en route se retrouveraient un peu largués et surtout n'y verraient pas d'intérêt particulier étant donné le scénario minimaliste. L'action est bel et bien présente et malgré des scènes improbables et accroche le spectateur. L'hommage à Paul Walker est parfit pour une touche finale. Fast&Furious 7, à voir en ce moment au cinéma.