Le film du jour: Brick Mansions

Aujourd'hui je vous parle de Brick Mansions, un film sorti mercredi avec Paul Walker. Une production franco-canadienne d'un remake français réalisée par un français et destinée au public américain avec des acteurs de là-bas. C'est très international comme projet comme vous pouvez le constater. C'est Luc Besson qui a décidé d'adapter son Banlieue-13 pour le faire découvrir aux Américains.





L'action se passe maintenant à Détroit. Quand comme moi, vous n'avez pas vu Banlieue 13, ce n'est pas très grave, mais sinon ce film ressemble énormément à l'original alors passez votre chemin et attendez plutôt son passage TV.

Paul Walker est décidément abonné aux rôles de flic infiltré mais il faut dire que ça lui va très bien. Il est impeccable dans ce film, qui est d'ailleurs dédié à sa mémoire, un bel hommage. L'autre héros du film « Lino », est interprété par David Belle, déjà héros de banlieue 13. Un maître du Parkour, cette discipline popularisée par Yamakasi.

Si on aime l'action, on sera vraiment ravis, beaucoup de courses-poursuites et de bagarres agrémentent le film, avec quelques fusillades. Le tout est très bien orchestré, un rythme nerveux et de belles acrobaties.

Par contre, nous sommes en droit d'attendre des scénarios intéressants, même pour des films d'action. Et on ne peut pas dire que Brick Mansions brille par son histoire. C'est fade et très ras des pâquerettes, avec des morales bancales ou des citations assez comiques malgré elles. Le méchant du film, Tremain, est une caricature assez drôle, sans parler de ses hommes ou femmes de main, comme cet ersatz de Rihanna sanguinaire.

En résumé, un film où l'action est très bien filmée et impressionnante, sans recours à effets spéciaux mais au scénario minimaliste qui malheureusement entache le film. A voir juste pour Paul Walker et les combats.