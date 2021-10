Hors Normandie. Vos hits préférés du 15 au 21 avril 2017

Kaleo reste votre grouep préféré grâce à "Way down we go" mais ça bouge plus bas sur la podium. Place à Vianney en 2ème position avec "Je m'en vais" et Zayn et Taylor Swift sont troisièmes avec "I don't wanna live forever".

La meilleure progression revient à M avec "Bal de Bamako" qui gagne 20 places et devient 30ème. La pire dégringolade est pour Petit Biscuit avec "Sunset Lover" qui descend en 49ème position car il perd 22 places en 1 semaine.

5) ED SHEERAN Shape of you (=)

4) CLEAN BANDIT Rockabye (-1)

3) ZAYN FT. TAYLOR SWIFT I don't wanna live forever (+5)

2) VIANNEY Je m'en vais (+5)

1) KALEO Way down we go (=)

La Tendance List est à retrouver chaque samedi entre 19h et 21h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Pour voter: soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le pouce levé à côté du hit que vous venez d'entendre (ou plus loin dans les archives) pour lui donner une voix.

