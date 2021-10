Hors Normandie. Vos hits préférés du 23 au 29 avril 2017

La meilleure progression de la semaine est pour James Arthur "Say you won't let go" qui s'arrête au pied du podium avec 17 places de gagnées. L'énorme sanction est pour Imany qui dégringole de 27 places et n'est plus de 50ème... La meilleure entrée de la semaine est Vianney avec " Moi aimer toi" qui est 20ème.

5) KATY PERRY Chained to the rythm (+8)

4) JAMES ARTHUR Say you won't let go (+17)

3) OFENBACH Be mine (+3)

2) ED SHEERAN Shape of you (=)

1) KALEO Way down we go (=)

La Tendance List est à retrouver chaque samedi entre 19h et 21h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Pour voter: soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le pouce levé à côté du hit que vous venez d'entendre (ou plus loin dans les archives) pour lui donner une voix.

