Journée nationale de mobilisation dans les universités et IUFM

Journée nationale de mobilisation, notamment dans les universités et les IUFM, contre la réforme de la formation des enseignants, imposée par le gouvernement.....

A la rentrée de septembre, ou au plus tard après les vacances de la Toussaint, de jeunes diplômés se retrouveront face à une classe, sans formation suffisante... le SNUIPP de l?Orne, le syndicat enseignant du 1er dénonce cette réforme....



? et la ministre de l?enseignement supérieur et de la recherche, est venue au Mans hier clôturer l?assemblée générale des directeurs d?IUT.

Valérie Pécresse, accueillie par un rassemblement à l?initiative des syndicats FSU, FO, et l?organisation étudiante UNEF venus manifester leur mécontentement face aux dernières réformes dans l?enseignement supérieur

