Cherbourg : quand l'athlétisme devient théâtre...

"Heptathlon" vient du grec "hepta" (sept) et "athlon" (compétition). C'est l'une des disciplines de l'athlétisme, qui comprend 7 épreuves : 100 mètres haies, saut en hauteur, lancer de poids, 200m (première journée), saut en longueur, lancer de javelot et 800m (deuxième journée).

Maryse Meiche et la compagnie caennaise Combines ont eu l'idée un peu folle de théâtraliser ce défi sportif. "Ce sont des gestes assez primitifs. Courrir, sauter, lancer, ça sert de base à tous les sports. Mais avec mon oeil de comédienne je vois le geste sportif comme un geste artistique, d'une grande beauté."

Le spectateur devient supporter

Les ressorts du théâtre se mèlent, s'emmèlent avec le sport. Ou comment un lancer de javelot peut devenir une sorte de danse, un saut de haie le centre d'un comique de répétition...

"J'ai découvert l'athlétisme à l'école primaire, puis je l'ai pratiqué jusqu'à mes 16 ans avant de me consacrer au théâtre. Ce n'est qu'il y a 9 ans que j'ai repris la course, car ça me manquait, c'était un besoin" explique Maryse Meiche, seule en scène pendant 1h10, qui réalise une vraie performance. "Certains spectateurs ont de l'empathie pour moi, quand ils me voient faire tant d'effort. Certains se prennent au jeu, le spectateur devient supporter."

Sortir le sport des stades, le faire venir sur scène, pour montrer autre chose que la télévision. "Ils montrent les 3 minutes de course, l'athlète avec son drapeau, la remise des médailles, c'est tout. Il y a ce côté 'star'. Alors que dans un stade, lors d'un compétition, il se passe tant de petites choses aux quatre coins de la piste...".

Pratique "Heptathlon", Conception, textes et jeu Maryse Meiche - Mise en scène Pascal Collin assisté de Clémentine Marin. Jeudi 6 février, au complexe sportif universitaire de Cherbourg, rue de la Crépinière. 5 euros tout public, gratuit pour les étudiants. Réservations : 02.33.80.51.55

Ecoutez Maryse Meiche, qui nous parle de son Heptathlon :