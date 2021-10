Le département de l'Eure prend des mesures de limitation de l'usage de l'eau... Situation préoccupante dans l'Orne

L?Eure au régime sec....L?usage de l'eau est limité depuis mardi, par arrêté préfectoral.... le déficit pluviométrique constaté cet hiver n'a pas permis une recharge satisfaisante des nappes d'eau souterraines.

La situation est particulièrement sensible dans la partie aval de l'Iton où le seuil d'alerte a été franchi ; 63 communes sont concernées sur ce bassin versant, dont Evreux ....

Dans l?Orne, pas encore d?arrêté de ce type, mais la situation est préoccupante surtout sur l?est ornais.... le mois d?avril à été chaud et pas arrosé... Mai n?a pas non plus été très arrosé....

?depuis plusieurs années, les hivers n?ont pas rechargé correctement les nappes, et l?an dernier déjà, le niveau était au minimum quinquennal, voir décennal ?

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire