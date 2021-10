Avranches. Football (National) : Quevilly-Rouen file vers la Ligue 2 et Avranches vers son maintien !

Paris FC- Quevilly RM : 0-0

La bataille fut âpre pour les Normands en région parisienne. Chez un PFC sûr de son maintien et libéré, les hommes de Manu Da Costa ont su faire preuve de caractère et de qualité de gestion pour attraper un nouveau point essentiel dans sa course à la montée. Le leader du groupe, invaincu depuis le 14 octobre dernier et surtout invaincu à l'extérieur cette saison a confirmé sa solidité en endiguant avec plus ou moins de réussite cinq occasions nettes des parisiens, frôlant même le hold-up sur un contre mené par Guezoui et sauvé par Sidibé devant Pouye (75). C'eut été usurpé. Avec désormais huit points d'avance sur Lyon-Duchère nouveau barragiste provisoire, les Quevillais pourraient décrocher la timbale dès la prochaine journée, samedi 29 avril lors de la réception de Consolat-Marseille.

Avranches- Belfort : 2-1

Il fallait impérativement l'emporter, les Avranchinais l'ont fait ! Face à Belfort, relégable, l'histoire ne pouvait pas tourner autrement pour les hommes de Damien Ott. Avec quatre points d'avance sur le premier relégable avant cette journée, les Normands avaient plus que jamais leur destin en main pour se rapprocher un peu plus des 38 points nécessaires au maintien. Après une première période peu enlevée, la partie bascule une première fois à la 58e minute quand sur une remise en retrait, Guyonnet enveloppe un tir parfait dans la lucarne du portier belfortain. A un quart d'heure du terme, c'est Maxence Derrien qui fait le breah mais sur la remise en jeu, les visiteurs se redonnent espoir (2-1, 74e, 75e). Plus rien ne filtrera cependant dans les filets de Beuve, officialisant la belle affaire du soir. Avranches compte 6 points d'avance sur la zone rouge à quatre journée du terme. Fait ? Quasiment !

