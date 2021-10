Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : vendredi 28 avril

La 6e édition du Nauting de Cherbourg démarre ce vendredi 28 avril et continue jusqu'à dimanche 30 avril 2017. Un village et de nombreuses animations sont au programme. Le Nauting sera l'occasion de redécouvrir les nombreuses activités sportives ou de loisirs: un bassin pour les baptêmes de plongée, un bassin sur la plage verte pour s'initier au paddle, au kayak, à la planche à voile, le tout au milieu d'une plage avec sable, palmiers et chaises longues… Ouvert de 10 heures à 19 heures. Entrée: 2 euros (gratuit pour les moins de 12 ans). Plus d'infos sur cherbourg-nauting.com.

Dimanche 30 avril 2017 c'est le 7e mini-salon de l'agriculture à Coutances. Retrouvez un forum des partenaires agricoles, des expositions de matériel et d'animaux, des animations et démonstrations, un marché du terroir, une vente de fleurs et de plantes ainsi qu'un pôle d'information sur les formations agricoles et leurs débouchés. Plus d'infos sur coutances.educagri.fr.

CALVADOS

L'AMA et Lordel Musique présentent la 10e édition de la soirée Just Play It ce vendredi 28 avril dès 20h au Big Band Café à Hérouville st Clair. En tête d'affiche, LA TCHOUCRAV' viendra célébrer ses 20 ans d'existence et la sortie de sa compilation " Rétroviseur " ou encore Riff/Raff tribute to AC/DC. Plus d'infos sur bigbandcafe.com.

Dimanche 30 avril 2017, Stars 80 fête 10 ans de succès avec un nouveau spectacle à découvrir au Zénith de Caen. Venez chanter et danser avec les stars des années 80: Lio, Début de soirée, Sabrina, François Feldman, Julie Pietri, Cookie Dingler, Émile et Images, Patrick Hernandez ou encore Jean-Pierre Mader. Tous les chanteurs, musiciens 100 % live, choristes et danseurs, unis pour délivrer un spectacle unique, le temps d'une nuit de folie. Infos et résa sur zénith-caen.fr.

ORNE

Ce dimanche 30 avril 2017 participez à l'événement combo dance et afro zumba à Saint Langis les Mortagne. 2 sessions sont proposées: la première de 11h à 13h et la seconde de 15h à 17h. Retrouvez Pally Pelofe, concepteur du Combo Dance et Viviane, instructrice Zumba ainsi qu'un invité surprise. Comptez 10 euros la session de 2h

Vendredi 28 avril 2017 rendez-vous salle Verdun de l'Aigle pour la pièce Trente kilomètres à pied de Jean-Claude Martineau, par le groupe théâtral de Gauville. On sait toujours par avance ce que l'on perd, mais on n'est jamais sûr de ce que l'on gagne. C'est ce que vont apprendre à leurs dépens Jacques et André, deux jeunes retraités qui, pour donner une leçon à leurs femmes un peu trop directives à leur goût, décident de fuguer quelques jours… c'est dans le cadre de la 6e édition de l'Aigle en scène).