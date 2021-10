Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : lundi 24 avril

MANCHE

La saison des escales reprend à Cherbourg-en-Cotentin. Avec les beaux jours, les escales de paquebots se font plus nombreuses. En avril, plusieurs géants des mers vous attendent quai de France. Vous pouvez les admirer depuis le quai, mais les montées à bord sont interdites. Après le paquebot Britannia le 1er avril, le Ventura le 8 avril et le Saga Sapphire le 15 avril. Retrouvez le Viking Sea ce mardi 25 avril 2017 de 8h à 23h avant d'admirer, samedi 29 avril 2017, le Seabourne Quest. Plus d'infos sur ville-cherbourg.fr.

Ce dimanche 30 avril 2017 participez aux 11kms de Jobourg. Au départ du Nez de Jobourg, vous arpenterez le chemin du littoral en direction des falaises. Vous serez émerveillés par la beauté des paysages. Après un pique-nique, face à la mer et à l'île d'Aurigny vous découvrirez le port de Goury et sa station de sauvetage. Apporter pique-nique. Rendez-vous à 9 h 45 à la buvette de la falaise au Nez de Jobourg, comptez 9 euros par personne.

CALVADOS

La troupe du spectacle musical Les Dix commandements devait se produire, ce mardi 25 avril 2017, sur la scène du Zénith de Caen. Mais le spectacle est annulé. La production a annoncé ce lundi 24 avril 2017 qu'elle annulait la représentation, à cause "de problèmes techniques et logistiques rencontrés lors de la préparation du spectacle, ainsi que de problèmes rencontrés au cours de l'acheminement des décors, des costumes et du matériel." Ceux qui avaient déjà acheté leurs places sont invités à se rapprocher des points de vente pour se faire rembourser leurs billets.

Dimanche 30 avril 2017 c'est la foire au matériel photo et d'occasion à Vire. Un événement organisé par l'association du Mois de la photographie en Bocage Normand. Cette 13e édition aura lieu à la salle Polinière, les particuliers et professionnels sont acceptés. 20 exposants étaient venus en 2016. Réservation obligatoire au 06 18 76 16 13.

ORNE

Retrouvez Anne Roumanoff au Carré du Perche à Mortagne au Perche ce mardi 25 avril 2017. C'est open bar dans le Radio Bistro! Au menu: un mélange de sketchs connus et inédits. Comme toujours, la cuisine d'Anne Roumanoff se veut savoureuse, colorée, nouvelle tout en étant généreuse et excellente pour la santé!

Mercredi 26 avril 2017, rendez-vous au sein du manège d'Aure du Haras National du Pin pour retrouver les artistes Pieric et Toma accompagnés des agents du Haras national du Pin pour un spectacle inédit et humoristique au plus près du public. Le savoir-faire et les surprises sont au rendez-vous pour un moment à savourer en famille ou entre amis. Comptez entre 7 et 10 euros l'entrée. Vous pouvez également opter pour une visite du Haras moyennant une tarification supplémentaire.