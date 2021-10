Hors Normandie. Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril

MANCHE

Ce samedi 15 avril 2017, emmenez vos enfants au spectacle "A chacun son tour" à Fierville-les-Mines. Sur scène, un magicien étrange et parfois décalé qui vous propose une rencontre pleine d'humour et de bizarreries. Partagez les aventures de Tata la sorcière, Samy le lapin excentrique et Aldo le serpent chevelu. Plus d'infos au 02 33 04 90 58.

Samedi 15 et dimanche 16 avril 2017, c'est le Printemps à la ferme à l'écurie Leseigneur à la Haye. Samedi, participez à des jeux de questions-réponses et ateliers ludiques et éducatifs pour tout savoir sur l'univers des chevaux. Les enfants partiront ensuite pour une promenade en poney. Dimanche, grande chasse aux oeufs avec un rallye médiéval équestre et costumé.

Fort de son succès l'an dernier, le salon du tatouage revient pour sa deuxième édition, Salle de l'Europe à Cherbourg ce samedi 15 avril 2017 de 10h à 19h tous les jours. Comptez 4€ par adulte et gratuit pour les mois de 14 ans. Restauration rapide et boissons sur place. Ils ont le plaisir d'accueillir cette année des artistes déjà présents l'année dernière mais aussi des nouveaux avec des styles différents pour satisfaire l'ensemble de vos demandes.

Ce dimanche 16 avril 2017, le tambour à Cherbourg-en-Cotentin célèbre l'arrivée du printemps avec la Revue " Butterfly ". Découvrez les nouveaux talents artistiques de Fanchon, une exploratrice au long court, pour ce 2ème épisode de ses incroyables aventures… Autour d'un délicieux repas aux saveurs printanières, assistez à un show inédit dans une palette de costumes colorée de paillettes, de plumes et de fleurs, arborés par les sublimes artistes de la Compagnie, autour d'un décor inventif et propre au tambour.

Ce dimanche 16 avril 2017 participez au salon du livre à Barfleur. Au programme: 40 écrivains normands invités: histoire, jeunesse, BD, récit, policier, poésie, roman, fiction. Rencontres, dédicaces. Un hommage à Jacques Prévert est prévu ainsi qu'un concours d'écriture pour les enfants des écoles.

CALVADOS

Rendez-vous ce samedi 15 avril 2017 à Montchamp à la Valdalières pour les portes-ouvertes de la chèvrerie avec 40 chèvres alpines spécialistes de l'accueil pour petits et grands. Au programme: découverte de l'élevage et des chèvres, dégustation et vente de fromages fermiers ou encore chasse aux oeufs pour les enfants de 3 à 10 ans.

Le cirque Borsberg est en représentation à Vire jusqu'au 17 avril 2017. Venez rêver sous les étoiles, une occasion unique de découvrir ce cirque normand et ses nombreux artistes: la cavalerie, Adagio acrobatique, les chats savants, les animaux de la ferme, les funambules à grande hauteur, animaux exotiques, le clown Valentino, de la magie… 1h45 de vrai spectacle, 100 % cirque. Visite gratuite du zoo tous les jours 10h à 18h. Chapiteau confortable, places assises.

Samedi 15 avril 2017, les enfants de Caen et de la région sont invités à participer à la 8ème grande chasse aux oeufs organisée par le Secours populaire français, avec le soutien de la Ville de Caen. Au programme: jeux et animations et sensibilisation à la solidarité internationale. Inscriptions et buvette sur place.

La Fromagerie Graindorge organise un Marché du terroir qui se tient sur 3 jours en ce week-end de Pâques. Au programme: vente de produits du terroir et articles divers issus des métiers de l'artisanat. Les enfants ne sont pas en reste car des animations gratuites leur sont proposées. Cette manifestation "Artisanat et terroir en fête" se déroule ces samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 avril 2017, au Village Fromager de la Fromagerie Graindorge.

La Fête des Œufs arrive au château de Crèvecoeur ce dimanche 16 avril 2017, de 14h à 18h. Au total, 125 kilos d'oeufs seront cachés dans le verger. Également au programme: lâcher de rapaces, contes, ateliers créatifs… Et un campement avec animations autour du thème " médiéval-fantastique " est prévu.

En étroite collaboration avec le pôle Animations et Sports de Villers-sur-mer, les bénévoles de l'association Smile-Compagnie, passionnés de jouets Playmobil, reviennent pour exposer leurs créations basées sur l'utilisation de ce jouet extraordinaire qui saura émerveiller petits et grands. De nombreux ateliers et activités ludiques pour les enfants sont prévus durant ce week-end des samedi 15 et dimanche 16 avril 2017.

Participez au dîner de gala de Pâques au Casino Barrière de Deauville ce dimanche 16 avril 2017. Tous les pas de danse seront permis sur les musiques d'hier et d'aujourd'hui jouées en live par l'orchestre: rock'n'roll, disco, salsa, madison, variété, hits actuels et des années 70, 80, 90, mais aussi des slows.

Une soirée aux allures de fête, unique en son genre et annonciatrice des beaux jours!

Ce dimanche 16 avril 2017 une grande chasse aux oeufs de Pâques est prévue à Villers-sur-Mer. Destinée aux enfants de 3 à 6 ans, ils participent à la cueillette en toute sécurité. Ils devront trouver 3 oeufs de couleurs différentes qui seront cachés dans la nature. Lorsque les 3 oeufs seront trouvés, ils pourront venir récupérer les friandises auprès des animateurs. Pour les grands de 7 à 12 ans, un parcours sur le thème des Playmobil, ludique et familal! Remise de chocolats à la fin.

Ce dimanche 16 avril 2017 participez à la randonnée "poterie et bricqueterie" à Noron la Poterie. Il s'agit d'une randonnée de 9km à la rencontre de métiers d'antan et d'aujourd'hui qui ont fait la réputation de Noron la Poterie et de ses environs. Ils reviendront sur l'essor de la poterie et la fabrication d'une briqueterie. Rendez-vous à l'église de Noron la Poterie. Plus d'infos au 02 31 51 96 56.

ORNE

Jusqu'au lundi 17 avril assistez ou participez à un grand concours de sauts d'obstacles au Haras National du Pin. Un événement ouvert aux Pro et Amateurs. 4 jours de compétitions avec accès ouvert à tous et restauration sur place. Concours organisé par le Haras National du Pin.

Ce samedi 15 avril 2017, l'Anova d'Alençon accueille l'un des poids lourds sur le marché du disque français, Maitre GIMS, pour un show unique à ne pas manquer. Il devrait sortir son nouvel album La Ceinture noire en 2017, en attendant retrouvez-le sur la scène de l'Anova ce samedi dès 20h30. Les infos sur anova-alenconexpo.com.

Ce samedi 15 avril 2017 engagez-vous dans le trail du Perche dans la commune Le-Gué-de-la-Chaîne. Il s'agit d'un parcours dans la forêt domaniale de Bellême, un parcours constitué de chemins et sentiers forestiers. Rendez-vous dans le bourg du Gué de la Chaîne pour le départ à 14h. Pensez à votre licence ou certificat médical

Dans le cadre du festival les Andain'ries retrouvez Jean Martiny à la maison d'Andaine à Juvigny Val d'Andaine ce samedi 15 avril 2016 dès 16h30. Son entrée en scène déclenche l'hilarité, il n'a pas besoin d'être vulgaire, il ne rit pas aux dépens des autres; Martiny, c'est une nature comique. Comme Charly Chaplin, il croque un personnage décalé mais qui nous est proche. Il parle des petits ratages ordinaires. De sketches en gags, il vient pour nous décoiffer, sans oublier ses chansons folles qui nous conduisent aux frontières du délire…

Ce dimanche 16 avril 2017, l'Écomusée du Perche propose aux petits visiteurs de partir à la recherche du trésor du prieuré! Les enfants, accompagnés de leurs parents, vont devoir faire preuve de réflexion s'ils veulent avoir leur part du butin! Des ateliers, des questions et des épreuves les mèneront au grâle. Les enfants participent au tirage au sort pour remporter l'une des trois cloches d'or confectionnées par M. Bataille, chocolatier à Bellême.

Ce Dimanche 16 avril 2017, partez à l'assaut du parc du château de Flers! Trouvez trois oeufs factices de couleur différente et repartez avec un sac de chocolats. Une opération réservée aux 0/10 ans. Un lapin géant et une mini-ferme sont là pour le plaisir des petits et plus grands. La chasse aux oeufs se déroule sur deux aires distinctes selon les tranches d'âge: 0/5 ans et 6/10 ans.

Ce dimanche 16 avril 2017 participez à l'expo le tour de France de Eddy Merckz. En 1969 Jef Geys décide de suivre le tour de France sur la totalité du parcours pour couvrir ce qui sera la première victoire d'Eddy Merckx. Dans sa Citroën 2cv, il suit le coureur à chaque étape, lors des pauses et des cocktails. Gros plans sur les fans, sur les badauds composant la foule, sur les salons d'hôtels, dans les rues, les villes et multitude de points de vue sur Eddy Merckx en course et en représentation. Rendez-vous aux Bains Douches à Alençon.