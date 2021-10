Alors que sur le terrain les joueurs du Stade Malherbe Caen (Calvados) font du quasi sur-place depuis la fin février 2017, les responsables de la billetterie s'activent en coulisses. Ils lancent mardi 11 avril 2017, la campagne d'abonnements pour la saison 2017-2018 sous le titre "Vibrez à d'Ornano", via des réservations.

L'optimisme est donc de mise dans la mesure où les Bleu et Rouge ne sont pas encore assurés de jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Il est d'ailleurs indiqué qu'en cas de descente en Ligue 2, une réduction de 30 % sera accordée à ceux qui se sont pré-abonnés sur les "tarifs normaux Ligue 1".

Campagne d'abonnements : Malherbe avant ses concurrents au maintien

Les autres équipes de bas de tableau (Lorient, Dijon, Nancy et Bastia) n'ont elles pas encore lancé leur campagne d'abonnements. L'an passé, le SMC l'avait lancé le mardi 12 avril pour ses abonnés et le mercredi 4 mai pour les nouveaux inscrits. Les hommes de Patrice Garande étaient alors assurés de leur maintien depuis six semaines.

"Un club ce n'est pas simplement une équipe professionnelle, donc le club fait son travail, avec des administratifs qui travaillent, explique le coach normand. Nous sommes dans un moment très compliqué, mais personne ne peut me convaincre actuellement qu'on ne sera pas en Ligue 1 la saison prochaine". Il en est persuadé :



