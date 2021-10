Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole en déplacement à Avranches

Après la victoire contre Créteil, qui leur a permis de reprendre la tête du classement, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) se rendent à Avranches samedi 8 avril 2017 pour disputer leur match de la 28ème journée de National.

La lutte en haut du classement

La fin de saison approche et les points deviennent de plus en plus importants à prendre pour les joueurs de l'agglomération rouennaise qui possèdent un point d'avance sur Dunkerque, 2ème, et quatre points d'avance sur Châteauroux, 3ème.

Toujours invaincus depuis 17 matchs, les joueurs de Manu Da Costa tenteront de conserver cette invincibilité face à leur voisin normand, plus en difficulté en championnat.

Après la coupe, le maintien

En effet, le club de la Manche lutte contre la relégation avec une 13ème place, à seulement un point de la zone rouge. Lors du match aller, les deux équipes n'avaient pas réussi à se départager et le match s'était terminé sur le score de 1-1.

Battus 4-0 par le Paris-Saint-Germain, mercredi 5 avril 2017, en quart de finale de la Coupe de France, les Manchois vont maintenant pouvoir se consacrer à leur maintien en National, eux qui restent sur un match nul aux Herbiers 1-1 lors de la dernière journée.

