Rouen. Football: Quevilly Rouen Métropole prend la tête du National !

Après une élimination de la Coupe de France dans la semaine (défaite 2-1 contre Guingamp, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) se sont bien ressaisis samedi 4 mars 2017 en s'imposant face à Epinal sur le score de 2-1 lors du match en retard de la 19ème journée du National et s'emparent par la même occasion de la première place.

Une équipe incroyable

Malgré la domination spinalienne pendant la première mi-temps (à la mi-temps, le score est de 0-0), les joueurs de l'agglomération rouennaise vont ouvrir le score par Romain Basque à la réception d'un coup franc d'Anthony Rogie juste avant l'heure de jeu 1-0. Un avantage de courte durée qui durera à peine deux minutes avant que Colin n'égalise 1-1.

Mais encore une fois, l'équipe de Manu Da Costa est incroyable et va inscrire un but en toute fin de rencontre par Oumar Pouye à la 89ème minute qui récupère un mauvais dégagement du défenseur et s'offre un duel face au gardien 2-1.

Les Normands sont donc premiers à égalité de points avec Dunkerque (mais avec un goal-average particulier positif) et le resteront au moins jusqu'à mardi 7 mars (Châteauroux dispute un match de retard face à Belfort et prendrait la première place en cas de victoire).

Prochaine journée de championnat samedi 11 mars 2017 avec un déplacement à Boulogne pour le compte de la 24ème journée.

