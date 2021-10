Le Houlme. Près de Rouen, le collège du Houlme restera fermé jusqu'à la fin de l'année scolaire

Il devait rouvrir après les vacances de printemps, mais le collège du Houlme (Seine-Maritime) ne rouvrira finalement pas ses portes avant la prochaine rentrée de septembre. Vendredi 7 avril 2017, le département et le rectorat ont officialisé la nouvelle qui concerne quelque 500 collégiens.

Les élèves répartis jusqu'à la fin de l'année

À partir de la reprise des cours le lundi 24 avril 2017, les élèves seront à nouveau répartis avec leurs enseignants et le personnel de vie scolaire sur deux collèges de Barentin. Puis, à partir du mardi 2 mai 2017, ils seront répartis sur ces deux établissements et deux autres, les collèges de Montville et de Maromme, pour soulager les deux premiers.

Pour que les parents n'aient pas à souffrir de la situation, "le Département continuera d'acheminer les élèves depuis Le Houlme vers leurs établissements", assure Nicolas Bertrand, le vice-président du Département en charge de la jeunesse et de l'éducation.

Un bâtiment dangereux

Pendant ce temps, les études et les travaux continueront au collège Jean-Zay. Pour rappel, l'établissement n'est plus en mesure d'accueillir ses élèves depuis le mardi 28 mars 2017 à cause d'une dalle du deuxième étage du bâtiment qui donne des signes de faiblesse.

Selon Nicolas Bertrand, deux causes sont envisageables : un tassement de terrain ou un problème de conception lors de la réhabilitation du bâtiment en 1998. Des études devraient permettre de comprendre l'origine du problème et de faire des travaux en conséquence, en espérant une réouverture pour la rentrée de septembre 2017.

