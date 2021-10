La sécurité avant tout. C'est l'argument avancé par le département de Seine-Maritime, le rectorat et la direction de l'établissement. A cause d'un plancher qui donne des signes de faiblesse, le collège Jean Zay du Houlme (Seine-Maritime) ne peut plus accueillir ses élèves depuis le mardi 28 mars 2017.

Des élèves replacés

Selon un responsable technique, le sol du deuxième étage du bâtiment est anormalement flexible et laisse sentir des vibrations. Des étais ont déjà été placés pour renforcer la structure, mais ces travaux empêchent l'utilisation du bâtiment pendant au moins cinq jours. La situation devrait donc être revenue à la normale après les vacances de Pâques, qui débutent le 9 avril 2017.

D'ici là, le rectorat et le département planchent sur des solutions pour ne pas laisser les élèves sur le bord de la route toute la semaine. Les quelques 500 collégiens devraient être répartis dans deux établissements de Barentin (Seine-Maritime).

Pour ne pas prendre les parents d'élèves en otage, Nicolas Bertrand, vice-président du département, propose des solutions :

Nicolas Bertrand veut mettre en place des navettes

