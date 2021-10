Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : lundi 17 avril

MANCHE

Ce mercredi 19 avril 2017 participez à l'opération recycler c'est gagner au Centre d'information du public de Flamanville. Un après-midi pour découvrir la valorisation des déchets et utiliser votre imagination lors de créations artistiques. Venez découvrir les multiples façons de réutiliser les déchets et les bons gestes à réaliser dans la vie de tous les jours. Rendez-vous de 14h à 16h30 au CIPE de Flamanville.

Dimanche 23 avril 2017 participez à une session de longe côte avec le Pôle Nautique Hague à partir de 10h. Accueil café ou thé à la salle panoramique de la base nautique puis distribution de combinaisons puis marche dans l'eau d'environ 1 heure. Douche chaude en fin de séance puis collation jus de fruits frais. Plus d'infos sur polenautiquehague.com.

CALVADOS

L'association st Cyr Cyclo organise une randonnée ouverte à tous au départ de st Cyr du Ronseray ce dimanche 23 avril 2017. Accessible aux amateurs de vélo route, de VTT mais également de marche à pied, vous aurez le choix entre 35/65km (route), 12,25,32km (VTT) ou 10km (pédestre). Casque obligatoire. Rendez-vous à Valorbiquet.

La première édition du CSO pro et amateurs est organisée à Ouistreham Riva Bella ces vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 avril 2017 sur la plage de Ouistreham. Ce lieu insolite accueillera jusqu'à 200 cavaliers. JUMP'EM s'engage à être aux petits soins avec vous! Cavaliers comme visiteurs auront la possibilité de visiter leur village de partenaires. Ils vous présenteront leurs différents produits et vous séduiront avec des tarifs préférentiels dans un cadre idyllique.

ORNE

Ce vendredi 21 avril 2017 emmenez vos enfants voir le magicien d'Oz à la salle Gérard Philippe de la Ferté Macé à partir de 14h. Il s'agit d'une séance cinéma suivie d'un atelier sur la couleur au cinéma dès 8 ans. C'est organisé par CinéFerté, en collaboration avec MaCaO, dans le cadre de " Clap ou pas clap ". Plus d'infos sur cineferte.fr.

Ce samedi 22 avril 2017 retrouvez Georgio à la Luciole à Alençon. C'est un rappeur originaire de Seine Saint Denis qui après s'être fait connaître sur internet a sorti son premier album Bleu Noir en 2015, il propose désormais de découvrir son second opus Hera, depuis le mois de novembre dernier. Il a déjà fait la première partie de Fauve. Plus d'infos sur laluciole.org.