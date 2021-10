Hors Normandie. L'Agenda en Normandie: vendredi 14 avril

MANCHE

Le prochain Festival Passeurs de Mots aura lieu du 3 au 15 octobre 2017. Festival du conte et de la parole, il propose des spectacles pour les adultes et pour le jeune public dans les salles de spectacle d'Équeurdreville-Hainneville. Pour cette prochaine saison, le festival invite tous les citoyens de Cherbourg en Cotentin et d'ailleurs qui souhaiteraient s'investir dans un projet à venir les rejoindre pour devenir bénévoles du festival Passeur de mots. Renseignements au 02.33.53.97.08.

Ce vendredi 14 avril 2017 emmenez vos enfants participer à une initiation à l'escalade pour les 5-8 ans. Rendez-vous à 14h au gymnase d'escalade à Montmartin-sur-Mer. Il y a également un atelier création d'un photophore de Pâques à 14h à l'espace public numérique La souris de la plage à Hauteville-sur-Mer. Pour les enfants à partir de 8 ans. Ou encore un atelier découverte du Makey Makey (transformer des objets du quotidien en manettes) dès 16h à l'espace public numérique La souris de la plage à Hauteville-sur-Mer. Pour les enfants à partir de 8 ans.

CALVADOS

Ce dimanche 16 avril 2017 une grande chasse aux oeufs de Pâques est prévue à Villers-sur-Mer. Destinée aux enfants de 3 à 6 ans, ils participent à la cueillette en toute sécurité. Ils devront trouver 3 oeufs de couleurs différentes qui seront cachés dans la nature. Lorsque les 3 oeufs seront trouvés, ils pourront venir récupérer les friandises auprès des animateurs. Pour les grands de 7 à 12 ans, un parcours sur le thème des Playmobil, ludique et familial! Remise de chocolats à la fin.

Ce dimanche 16 avril 2017 participez à la randonnée "poterie et briqueterie" à Noron la Poterie. Il s'agit d'une randonnée de 9km à la rencontre de métiers d'antan et d'aujourd'hui qui ont fait la réputation de Noron la Poterie et de ses environs. Ils reviendront sur l'essor de la poterie et la fabrication d'une briqueterie. Rendez-vous à l'église de Noron la Poterie. Plus d'infos au 02 31 51 96 56.

ORNE

Ce vendredi 14 avril 2017 les Irrévérencieux sont à la salle Verdun de l'Aigle à partir de 20h30 dans le cadre d'Eagle Urban Week #2. C'est la Commedia dell'arte VS Hip-Hop. Vivez la rencontre de la commedia dell'arte avec la danse hip-hop et le human beatbox. C'est ici une fusion des genres et des origines pour mieux questionner notre quotidien. Comptez entre 9 et 17 euros.

Ce dimanche 16 avril 2017 participez à l'expo le tour de France de Eddy Merckz. En 1969 Jef Geys décide de suivre le tour de France sur la totalité du parcours pour couvrir ce qui sera la première victoire d'Eddy Merckx. Dans sa Citroën 2cv, il suit le coureur à chaque étape, lors des pauses et des cocktails. Gros plans sur les fans, sur les badauds composant la foule, sur les salons d'hôtels, dans les rues, les villes et multitude de points de vue sur Eddy Merckx en course et en représentation. Rendez-vous aux Bains Douches à Alençon.

