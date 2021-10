Ce mardi 4 avril 2017, le SPO Rouen tennis de table (Seine-Maritime) recevait le club de Boulogne Billancourt AC pour cette 13e journée de Championnat Pro B avec l'objectif de rester à portée de la première place.

Le SPO supérieur

Journée après journée, les équipes montrent que le niveau du championnat est très élevé et très serré. Chacune des équipes redoute la chute en Nationale, et Boulogne, en milieu de classement, venait à Rouen dans le but de prendre la victoire.

Dans le premier match, Konstantinos Papageorgiou est opposé à Benjy Capello, les sets sont serrés mais le Greco-Rouennais réussit à conclure son match sur le score de 3-1 (11-9, 8-11, 11-7, 11-9). Dans le second match, Abdel Kader Salifou rentre en scène face à Alexandru Cazacu. Là aussi, le match est serré et à l'image de son prédécesseur, Salifou s'impose 3-1 (11-6, 8-11, 11-5, 11-9).

Après la pause, le double rouennais Cantero-Salifou est opposé à Capello-Wang. Les joueurs de l'ACBB mènent, puis se font rattraper et cèdent les sets au profit du SPO. Le double normand s'impose donc en trois sets (13-11, 11-4, 11-8) et donne la victoire au SPO.

Au classement, les Rouennais cumulent 29 points (7 victoires et 5 défaites) et se classent à la 2e place, derrière Saint-Denis et juste devant Miramas. La prochaine rencontre, prévue le vendredi 14 avril 2017, opposera Rouen à Agen, actuellement 5e.

