Rouen. Tennis de table : Rouen reçoit Agen, Grand-Quevilly se déplace à Lille

Pour la 5e journée des championnats par équipe de tennis de table, les Normands vont devoir montrer de quoi ils sont capable.

La 4e place des Rouennais en jeu

Le SPO Rouen (Seine-Maritime), qui évolue en Pro B masculine, recevra Agen (Lot-et-Garonne), actuellement 7e avec 7 points (deux victoires et deux défaites) ce mardi 15 novembre 2016. Avec un set average supérieur, le SPO se hisse à la 4e place ex aequo (9 points) avec Metz et Miramas mais les Rouennais n'ont que deux victoires à leur actif pour deux défaites également.

Ce match est déterminant pour les Rouennais car il pourrait les conforter dans la première moitié du classement ou bien les faire chuter dans l'autre.

Lors de leur dernière rencontre face à Boulogne-Billancourt, le dimanche 6 novembre 2016, les Rouennais s'étaient imposés 3-2.

L'ALCL doit se ressaisir

Depuis deux rencontres, les joueuses de l'ALCL Grand-Quevilly (Seine-Maritime) enchaînent les revers et doivent réagir.

Le club est actuellement à la 2e place du classement avec 9 points (deux victoires et deux défaites). La dernière en date, le mardi 8 novembre 2016 face à Metz (3e), les Quevillaises se sont inclinées 3-2.

La prochaine rencontre les oppose de lundi 14 novembre 2016 à Lys-Lille Métropole. Lille n'a joué que trois matchs (deux victoires et une défaite).

Pratique: Rouen-Agen, Mardi 15 novembre à partir de 19h au Gymnase Colette Besson.

