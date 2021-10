Rouen. Tennis de table: quatrième succès consécutif pour le SPO Rouen

Belle soirée pour le SPO Rouen (Seine-Maritime) lors de la 6e journée de Pro B. Ce mardi 29 novembre 2016, c'était soir de derby entre les hommes d'Eric Varin et Argentan (Orne). Mais l'opposition a tourné court, la faute à des Rouennais en pleine forme.

Cantero et Liu déroulent, le double conclut

Jesus Cantero entre en premier dans l'arène. Opposé à Vildan Gadiev, il n'en fait qu'une bouchée, même s'il perd un set en route (11/3 11/3 9/11 11/6).

Nan Liu, le leader du SPO Rouen, se présente ensuite face à Arseniy Gusev. Lui non plus ne laisse aucune chance à l'Ornais, lui infligeant un sévère 11/5 11/7 11/7.

Il ne manque alors plus qu'un point aux pongistes rouennais pour s'imposer. Abdel-Kader Salifou et Jesus Cantero sont alignés en double. Et alors que les paires imaginées par Eric Varin ont eu du mal, jusqu'ici, à s'imposer, ce n'est pas le cas ce mardi soir. Après une première manche très accrochée mais finalement remportée par le SPO (15/13), Cantero et Salifou déroulent pour s'imposer en quatre sets.

Le podium vant la réception du leader

Le SPO Rouen l'emporte finalement 3-0. Troisième avant le match, l'équipe reste quoiqu'il arrive sur le podium. Le club reste désormais sur des victoires face à Nice, Boulogne-Billancourt, Agen et Argentan. De quoi emmagasiner de la confiance avant la réception mardi 6 décembre 2016 de Metz, actuel leader du championnat.

