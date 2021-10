Ce mardi 15 novembre 2016, les équipes normandes ont disputé la 5e journée de championnat de tennis de table.

Le SPO Rouen en puissance

Pour cette 5e journée, le SPO Rouen (Seine-Maritime) a reçu Agen (Hautes-Pyrénées). Il faut croire que les Rouennais se sont réveillés et Agen en a fait les frais. Jesus Cantero ouvre le bal et remporte le match 3-1 face à Yaroslav Zhmudenko.

Ensuite, Nan Liu ne fait qu'une bouchée de Ioannis Sgouropoulos (3-0). Après la pause, le double rouennais s'impose aussi 3-0 sans soucis et mène l'équipe à la victoire finale. Le SPO conclut donc une troisième victoire d'affilée et se place en haut du tableau, à la deuxième place, avec 12 points (trois victoires et deux défaites) ex-æquo avec Metz et Miramas. Pour leur prochaine rencontre, mardi 29 novembre 2016, les Rouennais se déplaceront à Argentan pour affronter les 5e au classement.

L'ALCL dans la tourmente

Au contraire de leurs homologues masculins, les joueuses de l'ALCL Grand-Quevilly (Seine-Maritime) ne sont pas dans une bonne dynamique. En déplacement à Lys-Lille, les Normandes se battent mais ne concluent pas. Dans le premier match, Shiho Ono s'incline 3-2 face à Xiao xin Yang. Dans la seconde rencontre, c'est Fen Li qui chute 3-1 face à Bernadette Szocs. Enfin, lors de l'ultime opposition, Yuan Tian résiste mais s'incline également face à Yue Wu (3-2). L'ALCL en est à sa troisième défaite consécutive et chute à la 5e place du classement. L'ALCL devra se ressaisir lors de la réception de Saint-Quentin, 3e, mardi 29 novembre 2016