Pour la reprise du championnat par équipe en Pro B masculine, le SPO Rouen (Seine-Maritime) a joué ce dimanche 4 novembre 2016 à domicile et a reçu l'équipe de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). La rencontre est serrée, les deux équipes étant déjà au coude-à-coude au classement.

Cantero pour conclure

Konstantinos Papageorgiou ouvre le score pour le SPO face à Cazacu (3-1). Jesus Cantero chute ensuite de peu face à Capello (3-2), avant que le double normand ne redonne des couleurs aux Rouennais (3-1). À la reprise, Abdel-Kader Salifou passe à côté de son match contre Cazacu (0-3). Mais le SPO oublie vite la désillusion grâce à Jesus Cantero qui domine Wang (3-1) et permet à Rouen de remporter la rencontre (3-2).

Un leadership provisoire

Très temporairement, les Rouennais se retrouvent en tête du championnat avec neuf points, deux victoires et deux défaites. Mais dès mardi 8 novembre 2016, les autres équipes disputent elles aussi leur quatrième journée et pourront à nouveau passer devant le SPO.

La 5e journée aura lieu lundi 14 novembre 2016 et les Rouennais recevront Agen, 8e, avec une victoire et deux défaites.

L'ALCL chute lourdement face aux Hongroises

Du côté de l'ALCL Grand-Quevilly (Seine-Maritime), les joueuses de Guillaume Liot ont reçu l'équipe de Szekszárd AC pour le 3e tour de la Champions League. Malheureusement, les Hongroises sont plus fortes et remportent la rencontre 3-0. Dans le Groupe C, Szekszárd est en tête avec quatre points, Grand-Quevilly 2e avec trois points et Bursa dernier avec deux points. Les Quevillaises vont devoir tout tenter pour passer les matchs de poule et atteindre le tableau final. Prochaine rencontre de Champions League, samedi 25 novembre 2016 contre Bursa (Turquie) à domicile.

Dans le championnat de Pro A féminine, l'ALCL reçoit l'équipe de Metz pour la 4e journée ce mardi 8 novembre 2016.

A LIRE AUSSI.

Tennis de table : le SPO Rouen à Boulogne, Grand-Quevilly défie Metz