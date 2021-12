Rouen. Tennis de Table: le SPO Rouen présente ses joueurs 

Ce jeudi 30 aout, la nouvelle équipe du SPO sera présente au gymnase Collette Besson pour une présentation des joueurs et des objectifs de cette saison 2018-2019

le SPO mets le paquet

Pour cette saison, le SPO met le paquet dans le recrutement: 3 champions d'Europe présent dans l'équipe pour atteindre le haut du classement.

Bien sur, après avoir gouté à l'ambiance du chaudron du Kindarena, Emmanuel Lebesson, N°37 mondial et Champion d'Europe Individuel 2016, revient pour la saison.

Il sera rejoint par Robert GARDOS, N°49 mondial, Champion d'Europe avec l'Autriche en 2015 et Enzo ANGLES, Vice Champion de France Individuel 2018 et Champion d'Europe Junior en 2013. Et pour completer l'equipe, le plus Normand des Espagnols, Jesus Cantero aura une place dans l'effectif mais aura aussi la casquette de Coach .

Et pour présenter l'équipe à leurs supporters, le SPO Rouen Tennis de Table organisera une rencontre, ce jeudi 30 aout à partir de 17h15 au gymnase Colette Besson, Rue Chanzy, 76100 Rouen .

Les Fans auront la possibilité de voir les joueurs mais aussi de voir si ils sont prêt en tapant la balle avec eux et discuter de leurs ambitions . Une rencontre à ne pas raté !

Les rouennais débuterons leur championnat à l'extérieur le mardi 25 septembre chez un favori de la PRO A : Pontoise Cergy, puis le vendredi 05 octobre, les joueurs seront de retour au Kindarena pour leur premier match à domicile contre l'équipe de Chartres.

