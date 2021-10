Après sa courte défaite (82-76) à Villeneuve-d'Ascq (Nord) dans le match 1 des quarts de finale de Ligue Féminine, l'USO Mondeville (Calvados) aborde le retour à Bérégovoy samedi 8 avril 2017 (20h) avec la satisfaction d'avoir fait jeu égal avec une équipe d'Euroligue. Devant leur public, les Mondevillaises voudront prolonger cette belle saison marquée par les exploits contre les meilleures équipes de LFB (Villeneuve-d'Ascq, Basket Landes deux fois et Bourges). "On peut le faire en préparant bien le match et en se donnant à fond", espère l'entraîneur Romain L'Hermitte.

Deux manches gagnantes

Samedi, les Mondevillaises se sont montrées très concernées par l'événement, à l'image de KB Sharp (19 points, 6 passes), Marième Badiane (17 points, 9 rebonds) ou Lisa Berkani (20 points, 4 rebonds). Sans l'expulsion jugée sévère par le coach de Michelle Plouffe, le résultat aurait même pu tourner en la faveur des Mondevillaises.

Dans ce quart en deux manches gagnantes, Mondeville doit désormais l'emporter deux fois sans perdre pour passer en demi-finales. Sans l'avantage du terrain, les Normandes doivent frapper un grand coup samedi pour mettre la pression aux Nordistes. "On aura le public derrière nous, ce qui sera un gros avantage", a déclaré la capitaine KB Sharp.

