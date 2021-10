Des logements sociaux et étudiants sont en construction et doivent voir le jour en 2018 à Caen (Calvados). Au total ce sont 210 nouveaux logements qui vont sortir de terre : 89 logements sont prévus rue du Moulin-au-Roy et 121 rue de la Délivrande.

Les chantiers ont été lancés par deux promoteurs immobiliers. Creadim a lancé les travaux de trois bâtiments de quatre étages rue du Moulin-au-Roy. Du côté de la rue de la Délivrande, il s'agira également d'un bâtiment de quatre étages

