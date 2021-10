Bolbec. Normandie : les pompiers harcelés auront leur procès

Renaud Blanc, Stéphane et Dominique Burel. Ces trois ex-pompiers se sont lancés dans un long combat : dénoncer des faits de harcèlement au sein de leur caserne. Des faits présumés qui débutent en 2001, avec le suicide d'un pompier volontaire, et durent jusqu'en 2006. Entre temps, trois autres tentatives de suicide seront recensées. La dernière sera celle de trop pour les trois plaignants. Ils dénoncent leur chef de centre.

Un long parcours judiciaire

Va suivre un très long combat selon les trois hommes : une hiérarchie sourde, des habitants indifférents et une justice frileuse. Après plusieurs non-lieux, l'affaire est finalement délocalisée dans le Calvados. Un juge d'instruction de Lisieux est saisi du dossier en 2016 (10 ans après la première plainte). La Chambre d'instruction de la cour d'appel de Caen autorise le mardi 28 mars 2017 la tenue d'un procès. Et même si l'ex chef de centre de la caserne de Bolbec peut se pourvoir en cassation dans un délai de cinq jours, cette décision est tout de même une victoire pour Renaud Blanc. Écoutez-le :

Renaud Blanc, Stéphane et Dominique Burel avaient déjà obtenu une victoire dans ce dossier de harcèlement. Le 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Rouen avait condamné le Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime pour le harcèlement moral de deux d'entre eux. Ils ont obtenu un montant indemnitaire. Ils espèrent maintenant une reconnaissance au pénal.

Pour en savoir plus sur cette affaire : Renaud Blanc a écrit 3 livres. Sapeur pompier volontaire, passion et désillusion (2008) Sapeur pompier volontaire, combat et désespoir (2012) Sapeur pompier volontaire, oubliés et sacrifiés (2014)