Caen. [Carte] Palmarès des lycées 2018 en Normandie, les meilleurs taux de réussite au bac

L'Éducation nationale a publié mercredi 21 mars 2018 son palmarès des lycées, en s'appuyant notamment sur le taux de réussite au baccalauréat 2017. Toutes filières confondues, six établissements ont obtenu un taux de réussite de 100 % à l'issue du baccalauréat 2017 : Les Rosiers à Lisieux (Calvados), Maurice Marland à Granville et Le Bon Sauveur à Saint-Lô (Manche), Pierre de Coubertin à Bolbec, La Providence au Mesnil Esnard et La Providence à Dieppe (Seine-Maritime).

Le top 10 des taux de réussite,

toutes filières confondues par département

14 - Calvados

Les Rosiers à Lisieux 100 %

Sainte-Marie à Caen 99 %

Jeanne d'Arc à Caen 99 %

Charles Tellier à Condé-sur-Noireau 98 %

Laplace à Caen 97 %

Institution Jeanne d'Arc à Bayeux 96 %

Sainte-Ursule à Caen 95 %

Albert Sorel à Honfleur 94 %

Charles de Gaulle à Caen 94 %

Victor Hugo à Caen 93 %

27 - Eure

Jeanne d'Arc Saint-Anselme à Bernay 100 %

Jacques Prévert à Pont-Audmer 96 %

Saint-Adjutor à Vernon 95 %

Des Roches à Verneuil-sur-Havrre 94 %

Les Fontenelles à Louviers 92 %

Georges Dumezil à Vernon 92 %

André Malraux à Gaillon 91 %

Porte de Normandie à Verneuil-sur-Avre 90 %

March Bloch à Val-de-Rueil 90 %

Louise Michel à Gisors 90 %

50 - MANCHE

Maurice Marland à Granville 100 %

Le Bon Sauveur à Saint-Lô 100 %

Jean-Paul II à Coutances 98 %

Institut Saint-Lô à Agneaux 98 %

Thomas Helye à Cherbourg 97 %

Victor Grignard à Cherbourg 96 %

Robert de Mortain à Mortain 96 %

Claude Lehec à Saint-Hilaire-du-Harcouët 96 %

Le Verrier à Saint-Lô 95 %

Sivard de Beaulieu à Carentan 93 %

Sévigné à Granville 93 %

Notre-Dame-de-la-Providence à Avranches 93 %

61 - Orne

Saint-François de Sales à Alençon 98 %

Marie Immaculée à Sées 97 %

Jeanne d'Arc à Argentan 97 %

Bignon à Mortagne au Perche 97 %

Saint-Thomas d'Aquin à Flers 96 %

Lycée Napoléon à L'Aigle 96 %

Alain à Alençon 92 %

Chevalier à Domfront 91 %

Mezeray à Argentan 88 %

Jean Monnet à Mortagne-au-Perche 87 %

76 - Seine-Maritime

Lycée Pierre de Coubertin à Bolbec 100 %

Lycée La Providence au Mesnil Esnard 100 %

La Providence à Dieppe 100 %

Jean-Baptiste La Salle à Rouen 98 %

Saint-Joseph au Havre 97 %

Jean-Paul II à Rouen 97 %

Le Rey à Bois-Guillaume 96 %

La Chataigneraie au Mesnil Esnard 96 %

Georges Baptiste à Canteleu 96 %

Fenelon à Elbeuf 96 %

