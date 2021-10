Ce vendredi 24 mars, le SPO organisait le 1er tournoi d'exhibition de la Ligue Française de Tennis de Table dans la Salle 1000 du Kindarena.

Un show sons, lumières et petite balle blanche

Tous les moyens étaient réunis ce vendredi 24 mars 2017 dans la salle 1000 du Kindarena pour accueillir et divertir le millier de spectateurs: un DJ avec de quoi chauffer la salle à blanc, des pom-pom girls et des stars du "ping".

Notre article d'annonce de l'événement

Parmi les joueurs stars du championnat français, deux Rouennais du SPO sont conviés à la fête, Nan Liu et Abdel-Kader Salifou.

Dans le 1er tour du tournoi, 2 légendes s'opposaient Christophe Legout et Kalinikos Kreanga, en parallèle de Nan Liu et Pär Gerell, puis vînt le tour de Tristan Flore contre Cédric Nuytinck et Abdel-Kader Salifou qui fit le spectacle contre Stephane Ouaiche.

Dans les 1/2 de finales, Pär Gerell s'inclina face à Tristan Flore et Kréanga céda sa place à Ouaiche.

La Finale opposait donc 2 joueurs qui se connaissent bien, Tristan Flore et Stéphane Ouaiche. Et devant un public conquit, le joueur du PPC Villeneuve, Stéphane Ouaiche, s'imposait et remportait la 1ere edition du tournoi d'exhibition de la LFTT.

A LIRE AUSSI.

Le tennis de table mondial envahit le Kindarena de Rouen

Tennis de Table : Rouen en tête du championnat

Tennis de table: Faux pas pour le SPO Rouen

Tennis de table: quatrième succès consécutif pour le SPO Rouen

Tennis de table : le projet du SPO Rouen pour viser la Coupe d'Europe