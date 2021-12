Rouen. Le SPO Rouen tennis de table vise toujours plus haut

Avec neuf victoires et six défaites, est-ce un premier bilan positif pour le club ?

C'est un bilan plutôt positif pour l'équipe pro. C'est notre 3e année parmi l'élite et avec neuf victoires, si on compare aux deux premières années, nous n'avions pas eu autant de victoires. Lors des saisons précédentes, notre objectif était le maintien. Cette année, on visait le Top 5, il reste encore trois rencontres et c'est encore jouable.

Ce n'est pas une déception de ne pas être dans le Top 5 parce qu'on n'a pas pu aligner notre équipe au complet. Notre joueur Kwan-Kit Ho a été retenu plus longtemps que prévu par sa fédération, on a dû composer avec et les joueurs s'en sont bien sortis. Notre autre objectif était de montrer que le tennis de table avait une place au Kindarena et avec une moyenne de 600 spectateurs sur les huit rencontres, je pense qu'on a réussi notre pari. C'est un bilan général très positif pour notre club.



Avec l'annonce du recrutement de Robert Gardos et d'Enzo Angles, on aperçoit le visage de la nouvelle équipe version 2019 ?



En numéro un, il y aura toujours Emmanuel Lebesson, qu'on ne présente plus. Ensuite, en numéro deux, Robert Gardos, l'international autrichien, N°55 mondial et titulaire de l'équipe d'Autriche avec laquelle il a été champion d'Europe en 2015. Ces deux joueurs joueront tous les matchs. Et en trois et quatre, Jesus Cantero et Enzo Angles alterneront sur les matches. On a aussi proposé à Kwan-Kit Ho de continuer avec nous en extra, si l'un des joueurs se blesse. On aurait un remplaçant de luxe, mais rien n'est encore fixé.

Comment vous la voyez, cette saison prochaine ?

On garde notre objectif du Top 5, voire même le podium sur la prochaine saison. Mais sans connaitre les compositions des autres équipes, c'est difficile de faire des pronostics. On n'aura pas de problème d'indisponibilité avec Gardos, il ne sera pas retenu dans la sélection autrichienne. Tout le monde dit qu'il est âgé mais à 39 ans, il a encore 70% de victoire et il a eu son meilleur classement il y a trois ans. C'est aussi un joueur avec qui il y a une cohésion avec le public, ce qui contribuera à notre succès. On espère être dans la course au podium dès les premiers matches tout en faisant du spectacle.

