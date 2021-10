Rouen. Tennis de table : première à domicile pour le le SPO Rouen

Pour son retour en Pro A masculine et son arrivée au Kindarena, le SPO Rouen tennis de table veut marquer les esprits en faisant de chaque match à domicile un spectacle complet ! Concert d'ouverture, avec ce mardi 10 octobre 2017 le groupe Yaka, puis un show sons et lumières géré par un DJ... Les Joueurs d'Eric Varin seront poussés par le public, chauffé à blanc par les Coyotes girls, les pompom-girls officielles du club, et la mascotte !

Premières pour Lebesson et Ho

Coté sportif, les joueurs du SPO auront une mission délicate : dans le championnat le plus relevé d'Europe, avec 15 joueurs faisant partie du Top 50 mondial, Emmanuel Lebesson (n°31 mondial, n°7 fr) et son équipe devront affronter une équipe redoutable de Jura Morez menée par Chao Zhai (n°16 fr). L'objectif des Rouennais, actuellement derniers, est de débloquer le compteur de victoire pour faire oublier leur défaite 3-0 face à La Romagne et remonter dans le classement.

Le rendez-vous est donné à 18h30 pour l'ouverture des portes du Kindarena (Salle 1000) puis, à 19h10, le début du concert d'ouverture, suivi par la rencontre à partir de 19h30. Pas moins de 700 spectateurs sont attendus pour voir le premier match de Kwan-Kit Ho et le premier match à domicile de Lebesson.

A LIRE AUSSI.

Rouen : Kwan-Kit Ho, nouvelle recrue pour le SPO Tennis de table